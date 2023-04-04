Мамиашвили отреагировал на возвращение российских борцов на международную арену

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал для «СЭ» возвращение отечественных борцов на международную арену.

«Два возраста, до 15 и до 17 лет, допускаются с завтрашнего дня без каких-либо ограничений по всем международным мероприятиям под эгидой UWW. По остальным возрастам идет процесс, с завтрашнего дня будет создана комиссия в международной федерации. Наша позиция заключается в том, что ни одна рекомендация МОК не должна унижать общегражданское и человеческое достоинство», — сказал Михаил Мамиашвили «СЭ».

Во вторник, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.