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Сегодня, 14:48

Мамиашвили: «МОК встал на позицию недопущения абсолютного зла»

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который назвал вредным для спорта запрет украинским атлетам соревноваться в турнирах с участием россиян.

«МОК встал на позицию недопущения абсолютного зла. Все, что нас разделяет и мешает нам дружить — зло. Очень маленькая клика злых людей, которые сегодня захватили во многом общественное мнение и внушают патологический страх. Но это пройдет. Сегодня МОК встал на позицию тех протоколов, уставов, которыми должен руководствоваться. МОК должен объединять страны и пресекать попытки дьяволов разрушить все это. Но, с другой стороны, приходится констатировать, что даже МОК не может быть полностью абстрагирован от давления, которое оказывается сегодня. Но я убежден, что МОК с этим справится. Все равно добро должно победить зло», — цитирует Мамиашвили Sport24.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-04-01-mamiashvili-mok-vstal-na-pozitsiyu-nedopushcheniya-absolyutnogo-zla-dobro-dolzhno-pobedit
Михаил Мамиашвили
МОК
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