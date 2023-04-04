Мамиашвили считает, что политики не смогут повлиять на решение о допуске российских борцов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что политики не смогут повлиять на возвращение российских борцов на международные соревнования, если спортивная общественность будет твердо и прагматично стоять на основах общечеловеческих позиций.

«Исходя из произошедшего сегодня, могу сказать, что политики ничего с нами не сделают, если мы будем твердо и прагматично стоять на основах общечеловеческих позиций, согласованных с уставом и хартией МОК. Мы не станем политическим инструментом. Я родился на Украине, это территория, которой я очень благодарен, это мой первый тренер, моя школа, которой я благодарен и посчитал нужным оставить там после себя наследие. Оно в первую очередь выражается в многолетней поддержке спортивной школы, где я занимался», — приводит слова Мамиашвили.

Во вторник, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.