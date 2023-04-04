Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Борьба
Новости
Вольная
Греко-римская
Главная
Борьба

Сегодня, 19:38

Мамиашвили считает, что политики не смогут повлиять на решение о допуске российских борцов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что политики не смогут повлиять на возвращение российских борцов на международные соревнования, если спортивная общественность будет твердо и прагматично стоять на основах общечеловеческих позиций.

«Исходя из произошедшего сегодня, могу сказать, что политики ничего с нами не сделают, если мы будем твердо и прагматично стоять на основах общечеловеческих позиций, согласованных с уставом и хартией МОК. Мы не станем политическим инструментом. Я родился на Украине, это территория, которой я очень благодарен, это мой первый тренер, моя школа, которой я благодарен и посчитал нужным оставить там после себя наследие. Оно в первую очередь выражается в многолетней поддержке спортивной школы, где я занимался», — приводит слова Мамиашвили.

Во вторник, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/17448797
Михаил Мамиашвили
3
0
Читайте также
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Чемпионское интервью Натальи Воробьевой
Роман Власов - о победе на чемпионате Европы
Настоящий Орел. Крутой талисман
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамиашвили отреагировал на возвращение российских борцов на международную арену

Ярыгина считает, что решение UWW по допуску россиян связано с падением интереса к борьбе