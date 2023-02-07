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Сегодня, 08:33

Пять борцов были спасены из-под завалов после землетрясения в Турции

Ана Горшкова
Корреспондент
Последствия землетрясения в Турции.
Фото Global Look Press
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Пять борцов были спасены из-под завалов после землетрясения в провинции Кахраманмараш (Турция), сообщает Haber Global со ссылкой на заявление Федерации борьбы Турции.

6 февраля олимпийский чемпион вольного стиля Таха Акгюль сообщил, что здание спортивного клуба в провинции Кахраманмараш, в котором проживали от 30 до 40 борцов, полностью разрушено. Они оказались запертыми под завалами.

Ранее Федерация футбола Турции заявила, что направит 1 миллион долларов (20 миллионов турецких лир) в фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с разрушительным землетрясением в стране.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув еще 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

По последним данным, в Турции 2379 человек погибли, более 14 тысяч получили травмы. В Сирии число жертв составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

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