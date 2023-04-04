Ярыгина считает, что решение UWW по допуску россиян связано с падением интереса к борьбе

Вдова двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина заявила, что решение Объединенного мира борьбы (UWW) допустить российских атлетов к международным соревнованиям связано с тем, что в их отсутствие интерес к этому виду спорта упал.

«Я ожидала, что так произойдет. Сегодня я еще раз убедилась в том, что UWW — довольно дружный коллектив, нас все поддержали. Расстраивают ограничения, но по ним будет работать комиссия — у нас 90% спортсменов состоят в каких-то обществах, надеюсь, этот вопрос будет решен. Все хотят нашего участия, поскольку интерес к борьбе без нас падает. Достаточно взглянуть на просмотры соревнований в соцсетях, конкуренции нет, интереса нет. Порадовались сегодня за нашу молодежь, они смогут принимать участие в турнирах безо всяких ограничений. Ведь это — наше будущее», — приводит слова Ярыгиной ТАСС.

Во вторник, 4 апреля, Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Решение принято при условии соблюдения рекомендаций МОК, в соответствии с которыми россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе.