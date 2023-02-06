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Сегодня, 10:42

Аудитория российских фитнес-клубов в 2022 году увеличилась почти на миллион человек

Алина Савинова
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Постоянная аудитория фитнес-клубов в России в 2022 году выросла на 6,8 процента и достигла отметки в 15,4 миллиона человек. Об этом информирует ТАСС, обращаясь к исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В 2021 году после снятия карантинных ограничений российские фитнес-клубы опустели на 5,1 миллиона человек.

Как отмечает источник, в 2022 году число посетителей спортивных учреждений увеличилось в 65 регионах страны. Наибольший прирост клиентов спортклубов зафиксирован в Тыкве и Калининградской области. Наибольшее падение посетителей спортклубов пришлось на Чукотский автономный округ, также меньше посещать спортклубы стали жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Относительно численности населения наибольшее предпочтение фитнес-клубам в прошлом году отдавали чеченцы (в залах тренировались 21,1 процента жителей республики).

Источник: https://tass.ru/sport/16968241
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