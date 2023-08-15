Бесплатные тренировки «Стиля жизни» от СЭ и фудмола «Привоз» продолжаются

В это воскресенье, 20 августа, в очередной раз пройдет функциональная тренировка под руководством тренера студии TOPSTRETCHING Анастасии Снурницыной.

Функциональные тренировки — это физические дисциплины, использующие многосуставные упражнения на все тело, близкие к движениям повседневной жизни. Можно выделить шесть главных упражнений: приседания, наклоны, перемещения в пространстве, жимовые движения, тяговые движения, ротации.

Форма одежды: футболка, лосины, сменная обувь (кроссовки).

Противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, беременность, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Рекомендуемый последний прием пищи — за полтора часа до начала занятий.

Готовы принять участие? Тогда встречаемся в 12:00 по адресу ул. Авиаконструктора Миля, 3А. Ждем вас!

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