Более 10 тысяч человек приняли участие в «Гонке Героев» в Дагестане

25 и 26 октября на территории экопарка Эрпели состоялся первый в истории Дагестана забег с препятствиями — «Гонка Героев». Его участниками стали более 10 тысяч человек. Организатор мероприятия — Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и «Лига Героев».

Участники преодолели трассу длиной 7,5 км и 28 препятствий: рукоходы различной сложности, водные преграды, вертикальные заборы и многие другие. Маленькие спортсмены показали себя на специальной детской полосе препятствий. Отдельно состоялся турнир по армрестлингу. Во второй день спортивного праздника жители и гости республики вышли на старт четырех трейловых маршрутов — 1, 5, 10 и 20 км.

Для гостей организаторы предусмотрели активности: спортивное ориентирование, стрельба из лука, чеканка мяча, катание на тюбинге, сборка и разборка автомата, лазертаг и выставка исторического оружия. Также можно было посмотреть выступления этнических музыкальных коллективов Дагестана и попробовать блюда традиционной местной кухни.

«Мы очень рады, что нам удалось завершить спортивный сезон в красивейшем регионе страны. Мы знаем, что в Республике Дагестан ждали этот старт и рады, что несколько тысяч человек решили присоединиться к нашему празднику спорта. Знаем, что в республике ждали этот старт и рады возможности провести мероприятие для местных жителей и гостей республики. Дагестан — очень спортивная земля, и трасса, которую мы проектировали специально для этой республики, ярко отражает национальный колорит — сильный и по-настоящему героический. Хочется поблагодарить Министерство по туризму и народным художественным промыслам, которое доверило нам проведение мероприятия такого уровня. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с республикой и уже обсуждаем проведение здесь и других спортивных стартов», — отметил директор «Гонки Героев» Денис Анников.