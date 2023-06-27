Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес

Сегодня, 20:45

Чемпион Михаил Кокляев дал рекомендации, что выбрать — силовые нагрузки или кардио

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка приседает со штангой.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса, организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев рассказал «СЭ», что лучше выбрать — силовые тренировки или кардио. «Все нагрузки в спортивном зале делятся на два главных вида: силовые и кардиотренировки. У них есть только одна общая черта — это сжигание жировых отложений за счет усиленного обмена веществ. В остальном они направлены на различные результаты», — пояснил эксперт.

К аэробным или кардиоупражнениям относят бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание. Они повышают выносливость сердечно-сосудистой системы и всего организма. «Во время подобной тренировки идет увеличение частоты сердечных сокращений, дается нагрузка на дыхательную систему и запускается активный процесс сжигания жира. Благодаря аэробным видам занятий человек улучшает работу легких и физическую форму. Они рассчитаны на быстрый сброс веса и уменьшение жировой ткани, хорошо подчеркивают уже имеющийся рельеф, но накачать мышцы только при их помощи не получится», — отметил Михаил Кокляев.

Силовые нагрузки направлены на увеличение мышц за счет занятий с утяжелением. Похудение при этом идет более медленно и сложно, потому что упор делается на мышечную массу, имеющую довольно большой вес. «Силовые нагрузки относят к анаэробным занятиям, где организм полагается уже не на кислород (как при кардио), а на запасенные источники энергии. Поэтому сжигание калорий происходит медленнее. При таком виде тренировок не получится быстро похудеть. Более того, некоторые люди, наоборот, могут набрать вес из-за роста мышечной массы, однако жировые отложения тоже будут уходить. Поэтому лучший выбор — грамотное сочетание кардиотренировок и силовых упражнений», — подытожил Михаил Кокляев.

Ранее восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике рассказал о бесполезности ежедневных тренировок.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
Универсальные упражнения
0
Читайте также
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Свиридова заявила, что чтобы не терять мотивацию при похудении, нужно себя хвалить