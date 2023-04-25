Чемпион России Михаил Кокляев назвал самые распространенные ошибки новичков в тренажерном зале

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, обладатель абсолютного рекорда в становой тяге, мастер спорта международного класса и организатор социального турнира «Сила дворов» Михаил Кокляев рассказал «СЭ», какие ошибки допускает практически каждый, впервые придя в тренажерный зал. «Хороший результат достигается не только благодаря регулярным занятиям, но и взвешенному подходу, а также грамотному восприятию своих физических возможностей. Однако не все вовремя к этому приходят. Многие в начале своего спортивного пути совершают грубые ошибки», — пояснил спортсмен.

К самым распространенным ошибкам новичков в зале Михаил Кокляев отнес в первую очередь большие веса. «Одна из частых ошибок людей, которые только пришли в зал — желание взять веса побольше, особенно глядя на тех, кто опытнее. Не имея техники и навыков, новички начинают проверять собственные силы, что зачастую приводит к травмам. Сначала нужно приобрести навык, технику, а затем плавно увеличивать рабочие веса», — подчеркнул Михаил Кокляев. Он также отметил, что очень важно в самом начале своего спортивного пути найти наставника, который научит правильно выполнять упражнения и поможет разработать план тренировок, с учетом физических возможностей и индивидуальных особенностей. Искать супертитулованных тренеров — будет большой ошибкой. «Из моего опыта, в тяжелой атлетике, самые обычные тренеры, без громких статусов, достигают со своими подопечными очень высоких результатов. Поэтому не стоит делать ставку на звания и имена — приглядитесь к тренерам вокруг себя, оцените их работу, обратите внимание на результаты их подопечных», — посоветовал спортсмен.

Еще одна грубая ошибка — покупка дорогого инвентаря и экипировки. Для тренировок в зале, по словам Михаила Кокляева, достаточно иметь хорошую сменную обувь, комфортную спортивную одежду, специальный ремень для поднятия тяжестей, ремни для штанги, разогревающую мазь и основные средства гигиены.

Ранее мы рассказывали, какие кроссовки подойдут для бега.