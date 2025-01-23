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Эксперт по осанке назвала минусы горячей йоги
Фитнес

Сегодня, 17:10

1 мин.

Эксперт по осанке назвала минусы горячей йоги

Мария Задорожная
Автор
Девушка занимается йогой
Фото FreshSplash, iStock
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Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова в беседе с «СЭ» рассказала о минусах набирающей популярность горячей йоги. Это практика, которая проводится в помещении, где температура колеблется в пределах от 30 до 40 градусов.

По словам специалиста, во время такой тренировки резко возрастает риск обезвоживания. Ведь повышенное потоотделение выводит не только токсины и шлаки из организма, но и жидкость. Поэтому сразу после практики необходимо восполнить водный баланс.

«Активная физическая нагрузка в жарком помещении — это большая нагрузка на сердце и сосуды. Поэтому людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не стоит заниматься этой практикой», — отметила Махова.

Также эксперт добавила, что во время занятий горячей йогой можно получить тепловой удар, особенно людям с хроническими заболеваниями. Ещу один минус практики, по мнению Ольги, — невозможность самостоятельной тренировки. Ведь для занятий требуется специализированная студия с поддержанием нужных параметров температуры и влажности.

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