Эксперт рассказала, как облегчить последствия тяжелой тренировки

Сегодня, 18:45
Фитнес-инструктор Светлана Бутова рассказала «СЭ», как привести мышцы в порядок после тяжелой тренировки. По ее словам, в конце занятия можно сделать растяжку.
«Растяжка довольно эффективна в процессе восстановления. Разумеется, речь идет не о гимнастических подвигах. Под растяжкой в этом случае подразумевается улучшение функциональной гибкости и эластичности мышц. То есть растягивать мышцы необходимо в разумных пределах, учитывая индивидуальные особенности», — сказала Бутова «СЭ».
Также она рекомендует принять контрастный душ, сходить на массаж или поплавать в бассейне в спокойном темпе.
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