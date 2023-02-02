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Сегодня, 21:15

Фитнес-блогер объяснила, как эффективно выполнять скручивания на пресс

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drobotdean
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Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко специально для «СЭ» рассказала, как

эффективно и безопасно выполнять скручивания на пресс.

Выполняйте каждое по 30 секунд в динамичном темпе. Перерыва между упражнениями нет — это высокоинтенсивная тренировка.Скручивания на пресс

По словам эксперта, большое значение в этом упражнении имеет дыхание — не задерживайте его. Исходное положение: лежа, ноги согните в коленях, стопы — на коврике, руки — за головой. «Локти разведите в стороны, чтобы максимально раскрыть грудную клетку. Поднимайте корпус на выдохе так, будто грудной клеткой тянетесь к потолку» — пояснила Татьяна Минжуренко. Поясница при этом прижата к полу, поднимаются только лопатки и верхняя часть. «На вдохе вернитесь в исходное положение. При подъеме сохраняйте грудной отдел раскрытым», — акцентировала фитнес-блогер.

Тренировки высокой интенсивности позволяют сжигать максимальное количество калорий и прорабатывать все группы мышц.

С полным комплексом высокоинтенсивных упражнений можно ознакомиться в полной версии материала «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Универсальные упражнения
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