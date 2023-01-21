Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Упражнения для мужчин
Упражнения для женщин
Универсальные упражнения
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фитнес

Сегодня, 19:00

Фитнес-эксперт назвал наиболее эффективные упражнения для ягодиц

Ольга Стрельникова
Ягодицы.
Фото Freepik/halayalex
Telegram Дзен

Фитнес-тренер Александр Карпов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что тренировки на ягодицы будут иметь эффективность, если включить в них базовые упражнения и не забывать о регулярности. «Большая ягодичная мышца считается одной из самых сильных и крупных. Она довольно быстро увеличивается в объемах», — заявил фитнес-эксперт и посоветовал такие упражнения, как ягодичный мост со штангой, разгибание бедра и подъемы на высокую ступень.

Зачем тренировать ягодицы, как это делать правильно и безопасно, чтобы избежать травм, читайте в полной версии материала на сайте «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Универсальные упражнения
Упражнения для женщин
2
0
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
Вертолет эвакуировал застрявших на воздушном шаре людей в Сочи
Двое мужчин задохнулись во время готовки еды на кухне в Можайске
Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры