Фитнес-эксперт объяснила, как отдых отразится на тренировках

Фитнес-инструктор Светлана Бутова рассказала «СЭ», как может отдых повлиять на привычный режим тренировок и их результаты. «Своевременные паузы между занятиями помогут не только восстановить силы, но и заниматься более эффективно», — пояснила специалист. По ее словам, отдых от физической нагрузки приведет к уменьшению мышечной боли и снижению риска травматизации.

Также пауза между тренировками позволяет поврежденным волокнам быстрее восстанавливаться и пополнять энергетические запасы организма. «Активные тренировки снижают уровень гликогена, хранящегося в скелетной мускулатуре и печени. Дни отдыха позволяют мышцам пополнять его запасы», — подытожила Светлана Бутова.

Как часто нужно отдыхать между тренировками, и что поможет восстановиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».