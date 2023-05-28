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Фитнес

Сегодня, 21:45

Фитнес-эксперт рассказал, что поможет накачать ягодицы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Александр Мироненко
Легкоатлет
Спортивные ягодицы в леггинсах.
Фото Freepik/halayalex
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Мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике, эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко рассказал «СЭ», что поможет быстрее накачать ягодицы. «Как быстро вы накачаете ягодицы, зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей, уровня физической подготовки, режима тренировок, рациона питания и так далее. Чтобы достичь заметных результатов, нужно регулярно и систематически заниматься, делать упражнения для ягодиц, повышающие силу, выносливость и гибкость», — пояснил специалист. По его словам, лучше всего сочетать силовые тренировки с кардио — это ускорит потерю жира и улучшит общую форму тела.

Также Александр Мироненко отметил, что очень важно помнить про мышечный баланс, проходить регулярную оценку опорно-двигательного аппарата и использовать в занятиях эксцентрические (активную растяжку) и функциональные тренировки (упражнения, которые помогают в выполнении повседневных действий). «В среднем, для того, чтобы накачать ягодицы и получить заметные результаты, требуется от 4 до 12 недель регулярных тренировок, в зависимости от интенсивности и регулярности занятий, уровня подготовки и других факторов. Однако следует помнить, что все мы разные, и результаты могут отличаться», — резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали, реально ли накачать такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян.

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