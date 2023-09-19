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Сегодня, 20:45

Фитнес-инструктор рассказала, какими видами спорта можно начать заниматься осенью

Фото istockphoto.com/Halfpoint
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Фитнес-инструктор Светлана Бутова рассказала «СЭ» о видах спорта, которыми стоит заняться осенью.

«Осень — оптимальное время для решения заняться спортом. Уже нет изнуряющей летней жары и риска, что может внезапно ухудшиться самочувствие из-за физической нагрузки. В это время лучше отдать предпочтение тем видам спорта, которыми можно заниматься на свежем воздухе. Возможно, с возрастом шансы на спортивные достижения снижаются. Но тем не менее это вполне осознанное решение и, как правило, задачи стоят не в завоевании кубков и медалей, а в улучшении состоянии здоровья. А здесь все средства хороши», — сказала Бутова «СЭ».

Специалист рекомендует начать заниматься бегом, пешим туризмом, настольным теннисом, скандинавской ходьбой и велоспортом.

Осенние виды спорта: чем заняться осенью. Какими видами спорта можно начать заниматься осенью

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