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Сегодня, 18:35

Фитнес-инструктор рассказала о важности правильного дыхания во время бега

Фото istockphoto.com/svetikd
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Фитнес-инструктор Светлана Бутова рассказала «СЭ» о важности дыхания во время бега. По словам эксперта, самое главное во время физической нагрузки не задерживать дыхание.

«Нужно, чтобы дыхание во время бега было диафрагмальным, когда задействуются нижние отделы легких, обеспечивается достаточное поступление кислорода. Или же ритмичным, что позволяет снизить фактор утомления мышц, которые участвуют в процессе дыхания. Можно применять формат 2:1 (два шага — вдох, один — выдох), 5:2 или 4:2», — сказала Бутова «СЭ».

Эксперт рекомендует новичкам дышать через нос, так воздух будет согреваться, очищаться и увлажняться.

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