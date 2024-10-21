Фитнес-тренер дала рекомендации, как замотивировать себя на занятия спортом

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь поделилась секретами, которые помогут замотивировать себя на занятия спортом.

«Первое, что я рекомендую, — это установить реальные цели. Важно не загадывать сразу огромные достижения. Начните с небольших, но реальных целей, например, тренироваться три раза в неделю или пройти 10 тысяч шагов в день. Это даст вам ощущение успеха и подтолкнет к дальнейшим усилиям», — отметила эксперт.

Также Елена подчеркнула, что к тренировкам важно подготовиться. По ее словам, следует заранее создать привычку планировать тренировки и записывать их в календарь. Чем более организованным будет подход к занятиям спортом, тем легче будет придерживаться дисциплины.

Кроме того, в поддержке мотивации играет ключевую роль окружающая среда.

«Позаботьтесь о том, чтобы ваше пространство для тренировок было вдохновляющим. Например, повесьте на стену изображения людей, достигших успеха в спорте, или создайте плейлист с энергичной музыкой, которая вас вдохновляет», — посоветовала тренер.

Кроме того, Соболь порекомендовала не забывать о социальной составляющей. Например, можно записаться на групповые занятия или найти партнера по тренировкам. Совместные занятия не только делают процесс более увлекательным, но и создают чувство ответственности друг перед другом.

«Слушайте свое тело! Если вы чувствуете себя уставшими, дайте себе отдых. Главное — это не количество тренировок, а ваше общее состояние и удовольствие от процесса. Спорт должен приносить радость», — подытожила фитнес-тренер.