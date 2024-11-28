Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

Фитнес-тренер Иван Иванов в беседе с «СЭ» отметил, что для укрепления тазобедренного сустава необходимо заниматься развитием внутренних и наружных мышц бедра. Также не забывать перед началом любой тренировки разогревать и растягивать мышцы.

Для укрепления тазобедренного сустава эксперт рекомендует в домашних условиях выполнять боковые выпады. Чтобы сделать упражнение необходимо встать прямо, поставить ноги на ширине плеч. Затем вытянуть правую ногу и сделать шаг в сторону правой ногой, перенести на нее вес. Сгибая правую ногу в колене, медленно опуститься вниз, одновременно вытянув левую ногу. А после вернуться в исходное положение и повторить упражнение для левой ноги.

«Постепенно увеличивайте интенсивность тренировок, прислушивайтесь к ощущениям своего тела и делайте перерыв между тренировками в 72 часа», — подытожил тренер.