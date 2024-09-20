Фитнес-тренер назвал полезное упражнение для тазобедренных суставов

Фитнес-тренер Иван Иванов в беседе с «СЭ» заявил, что для укрепления тазобедренного сустава необходимо укрепить внутренние и наружные мышцы бедра. При этом перед началом любой тренировки следует разогреться и растянуть мышцы.

По словам эксперта, помочь справиться с болью в тазобедренных суставах могут приседания с собственным весом. Чтобы правильно выполнить упражнение, необходимо встать прямо, ноги поставить на ширине плеч, медленно сгибая колени, выполнить присед. При этом спину нужно держать ровно. Затем вернуться в исходное положение и выполнить 5-10 приседаний.

«Постепенно увеличивайте количество повторений», — подытожил специалист.