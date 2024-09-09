Фитнес-тренер назвал преимущества табата-тренинга

Фитнес-тренер Иван Ганин в разговоре с «СЭ» отметил, что табата обладает рядом неоспоримых преимуществ. По его словам, такие занятия не требуют дополнительного оборудования, поэтому ходить в зал необязательно. Можно тренироваться дома, в комфортной обстановке.

Для соблюдения тайминга достаточно скачать на смартфон специальное приложение для табата-тренинга. Еще один очевидный плюс — тренировки табаты занимают всего 15-20 минут в зависимости от количества раундов. И при этом приносят ощутимый результат — за одну минуту занятий по этой системе в среднем сжигается до 15 калорий.

«Табата-тренировки очень сильно повышают уровень выносливости. Они показали высокую эффективность при похудении. Общий уровень метаболизма увеличивается, поэтому сжигание лишних калорий происходит не только во время самой тренировки, но и в течение нескольких дней после», — отметил тренер.

Кроме того, табата помогает преодолеть эффект плато — когда вес при других тренировках перестает двигаться. Также занятия по этой системе работают на укрепление всех групп мышц, так как для табата используются многосуставные упражнения.