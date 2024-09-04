Фитнес-тренер назвал причины увеличения объема талии

Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин в беседе с «СЭ» отметил, что существуют причины, которые приводят к увеличению отложений подкожного и висцерального жира в области талии.

Так неправильное питание и пищевые привычки, сбитый режим сна и бессонница, малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь могут стать причинами появления лишних сантиметров в талии. Также привести к увеличению объема талии могут стресс, депрессия, тревожность и диета, не соответствующая потребностям человека в макро- и микронутриентах. К еще одной причине эксперт отнес генетику и менопаузу.

При этом фитнес-тренер подчеркнул, что висцеральный жир в области живота не только выглядит непривлекательно, но и вызывает проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца, диабет и рак, ухудшение работы кровеносных сосудов и качества сна.

По словам Соломина, отсутствие физической активности действительно может повлиять на увеличение талии, но не считается главной проблемой. Кроме того, тренировки на пресс не способны уменьшить жировые отложения, так как они тренируют поверхностные мышцы (прямую и косые мышцы живота).

«Решить проблему можно комплексно работая над всем телом для улучшения осанки и тонуса мышц живота», — заключил фитнес-тренер.