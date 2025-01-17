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Фитнес-тренер назвал упражнения для укрепления мышц спины
Фитнес

Сегодня, 18:45

1 мин.

Фитнес-тренер назвал упражнения для укрепления мышц спины

Мария Задорожная
Автор
Девушка и йога
Фото Reka Olga, iStock
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Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин в беседе с «СЭ» заявил, что йога Намаскар — это отличный комплекс упражнений для укрепления и расслабления мышцы спины. По его словам, делать его можно дома, в тренажерном зале или офисе.

Эксперт отметил, что йога Намаскар также повышает подвижность плеч, бедер и лодыжек.

«Йога Намаскар — хорошее упражнение, но одноплоскостное (нет движений по спирали и в стороны). Оно ограничено в своем функционале, не укрепляет мышцы живота и не готовит тело к бытовой нагрузке. Чаще всего травмы случаются именно в бытовых делах, когда движение не контролируется и определенная зона тела не готова к неожиданной нагрузке», — объяснил специалист по осанке.

К одному из основных преимуществ Денис отнес и то, что йога Намаскар действительно укрепляет мышцы спины. Но при условии, что асана выполняется в комплексе с другими упражнениями, особенно с отягощением.

«Из-за смены положений мышцы напрягаются и в сокращенном положении, и в удлиненном. Боль в спине действительно может уйти. Будет ощущаться легкость. Однако даже в бытовых делах только этого комплекса будет недостаточно», — подытожил Соломин.

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