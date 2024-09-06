Фитнес-тренер назвала простое упражнение для похудения

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина считает, что приседания — это самое простое упражнение для похудения. Они помогают сжечь от 8 до 12 калорий в минуту. Об этом она заявила в беседе с «КП Спорт».

Эксперт подчеркнула, что во время приседаний очень важно соблюдать правильную технику.

«Базовая стойка: стопы параллельно на ширине плеч, колени расположены над стопой, спина прямая, живот втянут, руки на поясе или за головой. На вдохе опускайтесь, сгибая колени и перенося тело назад, как будто садитесь на невидимый стул», — сказала эксперт.

При этом вес тела должен быть равномерно распределен на пятках и передних частях стоп. А приземляться нужно, пока бедра не станут параллельны полу или чуть ниже. Только потом на выдохе поднимать таз, возвращаясь в исходную позицию, добавила тренер.

«При этом важно каждый раз увеличивать нагрузку. Например, идеальная история для снижения веса в области ягодиц, бедер и талии — это по 100 приседаний за один подход», — заключила Силина.