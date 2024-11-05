Фитнес-тренер назвала упражнение, которое поможет снять напряжение в шее

Фитнес-тренер Светлана Бутова в беседе с «СЭ» заявила, что шея является одной из самых уязвимых областей человеческого тела. Например, долгое сидение за компьютером с постоянным напряжением в плечах, а также профессии, связанные с физической нагрузкой на руки (такие как парикмахер, мастер маникюра или фотограф), в конечном итоге приводят к болям в шее.

По словам эксперта, принимать обезболивающие средства в таком случае неправильно. Эти препараты лишь снижают восприятие боли, не устраняя ее первопричину. Вместо этого Светлана предложила попробовать простое упражнение, которое поможет расслабить мышцы, снять напряжение и уменьшить спазмы.

«Это упражнение не требует специального оборудования, инвентаря и даже коврика. Его вполне можно выполнять в любое время, когда есть свободная минута», — добавила тренер.

Для начала следует наклонить голову немного вправо, стараясь приблизить ухо к плечу. Одновременно опустить левое плечо вниз и задержать его в таком положении несколько секунд. При этом продолжать дышать. Бутова отметила, что в области шеи должна ощущаться легкость, а не боль. После этого нужно повторить действия с противоположной стороной.



В конце разговора тренер добавила, что это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя, главное — держать спину прямо.