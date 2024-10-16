Фитнес-тренер объяснил, чем полезны косые скручивания на пресс

Фитнес-тренер Денис Черногузов рассказал «СЭ» о пользе косых скручиваний на пресс. По его словам, это упражнение не только эффективно тренирует косые мышцы живота, улучшает стабильность корпуса, но и формирует талию.



Также укрепление мышц живота непосредственно влияет на осанку, помогая мышечному каркасу поддерживать позвоночник в правильном положении.

«Косые скручивания способствуют развитию баланса и координации. Это полезно не только в тренировках, но и в повседневной жизни. Включение этих упражнений в тренировку ускоряет обмен веществ, способствуя сжиганию калорий», — подытожил эксперт.