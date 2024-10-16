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Фитнес-тренер объяснил, чем полезны косые скручивания на пресс
Фитнес

Сегодня, 18:05

1 мин.

Фитнес-тренер объяснил, чем полезны косые скручивания на пресс

Мария Задорожная
Автор
Девушка качает пресс
Фото fizkes, iStock
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Фитнес-тренер Денис Черногузов рассказал «СЭ» о пользе косых скручиваний на пресс. По его словам, это упражнение не только эффективно тренирует косые мышцы живота, улучшает стабильность корпуса, но и формирует талию.

Также укрепление мышц живота непосредственно влияет на осанку, помогая мышечному каркасу поддерживать позвоночник в правильном положении.

«Косые скручивания способствуют развитию баланса и координации. Это полезно не только в тренировках, но и в повседневной жизни. Включение этих упражнений в тренировку ускоряет обмен веществ, способствуя сжиганию калорий», — подытожил эксперт.

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