Фитнес-тренер объяснил, с чем связан дискомфорт при приседаниях

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал «СЭ», почему человек может испытывать дискомфорт при самых простых приседаниях.

«Упражнение противопоказано тем, у кого есть рекомендации врача не выполнять приседания. Если вы чувствуете дискомфорт при выполнении, скорее всего, вы либо выполняете его неправильно, либо взяли слишком большой вес, либо недостаточно размялись, либо все вместе», — сказал Карпов «СЭ».

Также тренер отмечает, что классический вариант приседаний считается одним из самых эффективных упражнений для мышц бедер и ягодиц.