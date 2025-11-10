Фитнес-тренер объяснила, как не напрягать шею при выполнении упражнений на пресс

10 ноября, 12:30
Напряжение шеи при выполнении упражнений на пресс — очень частая проблема как у новичков, так и у более опытных спортсменов. Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как избежать этой ошибки.
По ее словам, от неправильной техники страдает здоровье шейного отдела позвоночника. Это может привести к болям и различным заболеваниям. Шея — достаточно уязвимая зона, склонная к перенапряжению и травмам.
«При выполнении классических упражнений, таких как скручивания или подъемы корпуса, люди часто компенсируют слабость мышц пресса за счет перенапряжения шейных мышц», — сказала эксперт.
Причины напряжения мышц шеи:
Важно понимать, что даже небольшой дискомфорт в шее может перерасти в хроническую боль и ухудшить осанку.
Правильная техника для снижения нагрузки на шею:
Перед тренировкой тренер советует делать разминку шейного отдела. Также включить упражнения для укрепления глубоких мышц живота и дыхательные техники на улучшение работы диафрагмы. Еще важно следить за осанкой в повседневной жизни. Это снижает нагрузку на шейные позвонки. Старайтесь долго не находиться в положении, когда голова наклонена вперед. Если болит шея после занятий, сделайте мягкую растяжку и обратитесь к специалисту при необходимости.
«Чтобы тренировать пресс без перенапряжения шеи, нужно уделять внимание технике: не тянуться подбородком вперед, не тянуть шею руками, работать именно животом, а не мышцами шеи. Правильный выбор упражнений и разумный контроль амплитуды значительно снижают риск напряжения шейной зоны», — подытожила Яблокова.
Мику
Такие упражнения вначале надо делать под контролем тренера
11.11.2025