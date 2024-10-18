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Фитнес-тренер объяснила, как телосложение влияет на наличие талии
Фитнес

Сегодня, 18:00

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, как телосложение влияет на наличие талии

Мария Задорожная
Автор
Тонкая талия
Фото PonyWang, iStock
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Фитнес-тренер Светлана Минакова в беседе с «СЭ» отметила, что люди делятся на эндоморфов, мезоморфов и эктоморфов, каждый из которых обладает определенными особенностями фигуры. Например, худощавые девушки имеют слабовыраженные пропорции, при нормальном весе и плоском животе у них нет красивой линии талии. Поэтому каждый человек требует индивидуального подхода, так как цели «похудеть в талии» и «сделать талию видимой» — разные. Первый случай требует изменения типа питания, а второй — прокачивания мышц.

«Если обладатели типа фигуры мезоморфа не будут тренироваться, то к 30-35 годам рискуют набрать лишний вес. Очень важно поддерживать все мышцы тела в тонусе и давать им физическую нагрузку», — отметила специалист.

Чтобы добиться тонкой талии, например, как у Кендалл Дженнер, Минакова рекомендует тренироваться 2-3 раза в неделю, делать массажи и откорректировать питание. По ее словам, упражнения могут помочь визуально уменьшить талию независимо от типа сложения.

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