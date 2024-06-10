Фитнес-тренер объяснила, как тренироваться в жару без вреда для здоровья

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь дала советы, как тренироваться в жаркое время года без вреда для здоровья.

«Первое, что следует сделать, — это отказаться от высокоинтенсивных уличных тренировок. Они могут спровоцировать обморок. Также необходимо сократить продолжительность занятий — вместо одного часа потренироваться 40 минут», — объяснила эксперт.

Кроме того, специалист рекомендует обратить внимание на одежду. Для занятий спортом в жару лучше выбирать дышащие материалы. Так вы убережете себя от плохого самочувствия и сможете выполнить всю тренировочную программу. Чего нельзя сказать об одежде из синтетики, в которой вы сваритесь уже через 15 минут после начала тренировки. Не стоит забывать и про головные уборы.

Помимо прочего, для занятий на улице в жаркую погоду специалист советует выбирать вечернее время или ранее утро. И не забывать пить достаточное количество воды.

«Возьмите с собой бутылку воды побольше. Так как в жаркую погоду организм сильно обезвоживается, вы быстро устанете. А вода поможет восполнить запасы энергии», — добавила Соболь.

В качестве уличных кардиотренировок тренер рекомендует выбирать велосипед. По ее словам, встречный ветер будет охлаждать организм, что позволит легче перенести физическую нагрузку.