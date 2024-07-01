Фитнес-тренер объяснила, какие упражнения нужно делать водителям

В эксклюзивной беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что однообразная рабочая поза, положение сидя и нагрузка на определенные группы мышц — одна из основных проблем водителей.

«Также на психофизиологическом состоянии водителей сказываются ограничения подвижности плечевых суставов, шум, мелькание света, перекусы в дороге. Все это приводит к гастритам, остеохондрозам, геморроям, нарушениям зрения и артритам, которые входят в список водительских заболеваний», — подчеркнула эксперт.

Чтобы избежать развития вышеперечисленных недугов, специалист рекомендует выполнять ряд упражнений. Делать их можно в перерывах, например в пробках.

«Повращайте кистями рук по часовой стрелке, а затем против. Сожмите пальцы рук в кулаки, затем разожмите их и повторите пару раз. Не забывайте про гимнастику глаз», — добавила тренер.

Также Соболь советует сжимать и разжимать ягодицы, чтобы снизить риск застоя крови в области малого таза. Для активации кровообращения и повышения тонуса организма можно втягивать, а затем расслаблять брюшную стенку пресса.

«Снять напряжение с позвоночника поможет вдавливание лопаток и поясницы в сиденье. Плотно упритесь ими, продержите 2-3 секунды в напряженном состоянии, а затем расслабьте. Для предотвращения шейного и плечевого остеохондроза и улучшения кровообращения мозга приподнимайте и опускайте плечи в течение одной минуты», — объяснила эксперт.

Также специалист посоветовала вытянуть шею, а после расслабить ее, при этом не поднимая подбородок, чтобы улучшить внимание и концентрацию за рулем.

«Учитывайте, что упражнения не должны отвлекать вас от дороги! Если забываете делать их, лучше купите абонемент в спортивный зал, займитесь плаванием или добавьте в режим дня вечернюю йогу», — подытожила Соболь.