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Фитнес-тренер объяснила, кому нельзя делать позу кобры
Фитнес

Сегодня, 18:30

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, кому нельзя делать позу кобры

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает позу кобры
Фото dusanpetkovic/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Светлана Бутова в беседе с «СЭ» рассказала о пользе позы кобры и кому не стоит ее делать.

По ее словам, данная асана положительно влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, она задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их. Также поза кобры «раскрывает» грудной отдел позвоночника, что благоприятно влияет на осанку, и нормализует работу щитовидной железы, улучшает психоэмоциональное состояние.

Однако не всем подходит поза кобры. К противопоказания эксперт отнесла период беременности (особенно начиная со второго триместра) и менструацию.

«При повышении артериального давления лучше исключить прогиб шейного отдела позвоночника», — добавила тренер.

Также к противопоказаниям Бутова отнесла повышенную функцию щитовидной железы, защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и острые воспалительные процессы.

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