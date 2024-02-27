Фитнес-тренер объяснила, почему некоторые люди выносливее других

Фитнес-тренер Елена Соболь в разговоре с «СЭ» заявила, что в одной мышце есть разные типы мышечных волокон: медленные (волокна I типа) и быстрые (волокна II типа). Медленные волокна, в отличие от быстрых, реагируют на нагрузку с небольшой задержкой, что позволяет им работать долгое время без отдыха, но при этом быстро восстанавливаться.

Поэтому люди с большим количеством волокон I типа в организме выносливее других. Они могут достичь успехов в велоспорте, беге и плавании на средние и длинные дистанции, им отлично поддаются статистические упражнения.

«Медленные волокна позволяют тренироваться с большим количеством повторений. Потому что развитая капиллярная сеть улучшает кровообращение и усиливает насыщение организма кислородом. Также они выполняют еще одну очень важную функцию — поддерживают позу человека», — заключила тренер.