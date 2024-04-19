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Фитнес-тренер объяснила, почему отказ от суставной разминки опасен для здоровья
Фитнес

Сегодня, 19:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, почему отказ от суставной разминки опасен для здоровья

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Мужчина делает разминку
Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com
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В эксклюзивном разговоре с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что суставная разминка — это один из важнейших этапов тренировочного процесса.

«Каждый второй посетитель зала игнорирует суставную разминку и сразу же приступает к тренировке. Это грубейшая ошибка, которая приводит к болям после физической нагрузки и травмам», — подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, суставная разминка подготавливает организм к предстоящим нагрузкам, разогревает мышцы, тонизирует сердечно-сосудистую систему и плавно повышает частоту сердечный сокращений до 100 ударов в минуту.

«Разминка занимает 10-15 минут. Это могут быть прыжки на скакалке, легкий бег, вращательные движения. Растяжку лучше делать после суставной разминки. Однако своим подопечным я рекомендую делать растяжку после тренировки», — заключила тренер.

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