Фитнес-тренер объяснила, почему важно разминать стопы перед тренировкой
Фитнес

25 октября, 12:35

2 мин.

Фитнес-тренер объяснила, почему важно разминать стопы перед тренировкой

Мария Задорожная
Автор
Ольга Яблокова
Фитнес-тренер, нутрициолог
Разминка стоп
Фото Andrii Borodai, iStock

Разминка стоп — важный элемент эффективной и безопасной тренировки. Но часто именно стопы остаются без внимания, хотя они играют важную роль в поддержке тела и корректном выполнении движений. Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, зачем нужно разминать стопы перед тренировкой и как правильно это делать.

«Стопы — это основание тела, амортизатор, который принимает на себя нагрузку при ходьбе, беге, прыжках и других физических упражнениях. В стопе находятся множество мелких костей, суставов и мышц, отвечающих за равновесие и движение. Без должной разминки стопы становятся менее гибкими, а связочный аппарат менее подвижным. На стопы также сильно влияет ношение обуви, которая ограничивает их, и они теряют функциональность. Это увеличивает риск травмы, ухудшает технику и снижает эффективность тренировки», — отметила эксперт.

Разминка стоп важна не только для подготовки мышц и суставов, но и с точки зрения фасциальных цепей — взаимосвязанных линий соединительной ткани, которые проходят по всему телу и обеспечивают координацию движения и передачу нагрузки.

Стопа — начало сложной фасциальной цепочки, которая поднимается по задней поверхности тела через икры, подколенные связки, заднюю поверхность бедра, ягодичные мышцы, мышцы спины и выше. Соответственно, чтобы включить эти мышцы в работу, важна функциональная стопа.

«Помимо этого, при правильной работе цепи нагрузка распределяется равномерно и ягодичные мышцы стабилизируют таз, что снижает перегрузку спины и коленей, а значит уменьшается риск травм», — добавила специалист.

Для разминки достаточно уделить пару минут перед основной тренировкой. Простые и эффективные упражнения:

  • Массаж стоп мячом. Перекаты стопы на мяче эффективно проработают мышцы и фасции.
  • Круговые движения в голеностопном суставе. Медленные вращения по часовой и против часовой стрелки для разогрева суставов.
  • Сгибание и разгибание пальцев и стопы. Эти движения стимулируют работу мелких мышц.
  • Подъем на носки. Повышает устойчивость и активирует мышцы голени.
Как быстро уходят мышцы, если перестать тренироваться.Тренер рассказала, как быстро уходят мышцы, если перестать тренироваться

Универсальные упражнения
