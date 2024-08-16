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Фитнес-тренер объяснила, почему важно развивать координацию
Фитнес

Сегодня, 15:05

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, почему важно развивать координацию

Мария Задорожная
Автор
Девушка едет на велосипеде
Фото kate_sept2004/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Светлана Бутова отметила, что способность человека координировать действия играет важную роль в жизни. От этого умения зависит не только безопасность передвижения в быту, но и возможность управления каким-либо транспортным средством, особенно если речь идет о велосипеде или самокате.

«Также развитая координация оказывает влияние на умение сохранять равновесие в сложных условиях, например поскользнувшись на льду или оступившись на ступеньках. Удивительно, но координация необходима даже для таких, казалось бы, простых вещей, как уборка дома или использование бытовой техники», — отметила эксперт.

По словам специалиста, за координацию отвечают фронтальные отделы мозга, прежде всего мозжечок. Если он работает неправильно, могут возникнуть не только нарушения координации, но и сложности в речевом развитии. Поэтому тренер рекомендует тренировать моторику и регуляцию равновесия.

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