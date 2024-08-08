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Фитнес-тренер объяснила, зачем нужен читмил
Фитнес

Сегодня, 19:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, зачем нужен читмил

Мария Задорожная
Автор
Пара ест бургеры
Фото eclipse_images/istockphoto.com
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Читмил — это плановое нарушение строгой диеты, когда человек позволяет себе в какой-то из приемов пищи съесть любимую и вредную еду. По словам фитнес-тренера Елены Соболь, такое нарушение необходимо для разгона обмена веществ во время длительной и строгой диеты.

Как сказала эксперт, у худеющих в какой-то момент может наступить стабилизация веса — лишние килограммы перестают уходить. Это связано с тем, что организм адаптируется к ограничению калорий и метаболизм замедляется. Поэтому для некой «перезагрузки» необходимо проводить читмил. Он срабатывает как психологическая разгрузка, организм перестает испытывать стресс и процесс похудения продолжается.

«Кроме того, после читмила может улучшиться внешний вид. Благодаря накоплению гликогена мышцы выглядят рельефнее», — отметила специалист в беседе с «СЭ».

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