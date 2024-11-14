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Фитнес-тренер объяснила зачем нужен МФР — миофасциальный релиз
Фитнес

Сегодня, 18:45

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, зачем нужен миофасциальный релиз

Мария Задорожная
Автор
Миофасциальный релиз
Фото Rymasheuskaya Volha, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, что такое миофасциальный релиз, зачем он нужен и кому противопоказан.

«Миофасциальный релиз — это техника, которая помогает снять напряжение в мышцах и улучшить подвижность всего тела. С помощью специальных роликов и мячей мы работаем с фасциями — соединительными тканями, которые обвивают мышцы и органы. Эта техника особенно полезна для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни или занимаются интенсивными физическими нагрузками», — отметила эксперт.

По словам специалиста, миофасциальный релиз помогает не только улучшить гибкость, но и восстановить баланс в организме. Это отличный способ справиться с мышечными болями и улучшить кровообращение. Однако эта методика подходит не всем.

«Людям с серьезными травмами, остеопорозом, воспалительными заболеваниями или дерматологическими проблемами следует быть крайне осторожными. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать занятия», — подытожила тренер.

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