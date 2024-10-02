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Фитнес-тренер объяснила, зачем нужна динамическая растяжка перед тренировкой
Фитнес

Сегодня, 20:30

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, зачем нужна динамическая растяжка перед тренировкой

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка делает растяжку дома
Фото JulPo, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о пользе динамической растяжки перед тренировкой.

По ее словам, динамический стретчинг и суставная разминка просто необходимы перед интенсивной физической нагрузкой, так как они не только повышают производительность, но и предотвращают травмы.

«Самый лучший способ провести эффективную разминку, которая займет минимум времени, — это объединить динамическую растяжку и суставную разминку. 5-7 минут уделите разогреву суставов и мышц, и еще 5-7 минут потратьте на их динамическое растягивание», — объяснила эксперт.

Как отметила специалист, динамический стретчинг направлен на увеличение притока крови к мышцам, повышение функциональной подвижности и гибкости всего тела. Спортсмен поэтапно подготавливает организм к грядущей физической нагрузке, развивает баланс и контроль.

«Начинать динамическую растяжку следует с менее интенсивных упражнений. Например, провороты рук с палкой, развороты плеч, растягивание квадрицепса. Затем переходить к более энергозатратным упражнениям: развороты в приседе, махи ногами в стороны, боковые выпады, наклоны к ноге и со скрещенными ногами», — добавила Соболь.

Однако делать динамическую растяжку можно не всем. Людям после травм и при наличии заболеваний опорно-двигательного аппарата лучше проводить подобные разминки под присмотром реабилитолога, заключила тренер.

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