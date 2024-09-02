Фитнес-тренер объяснила, зачем тренировать трапецию

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, почему важно тренировать трапециевидную мышцу.

«Трапециевидная мышца — это одна из ключевых групп мышц, которая отвечает за поддержание и подъем плеч, а также за стабилизацию шейного и верхнего грудного отделов позвоночника», — объяснила эксперт.

Как отметила специалист, трапециевидная мышца помогает поддерживать вертикальное положение головы и участвует почти во всех движениях шеи. Поэтому правильное функционирование этой мышцы считается залогом красивой и здоровой осанки.

«Тренировка трапециевидной мышцы увеличивает ее силу и выносливость. За счет чего голова и шея будут в безопасности в моменты сильного напряжения, например, когда человек поднимает тяжелые предметы», — добавила Соболь.

Также тренер отметила, что малоподвижный образ жизни и сидячая работа за компьютером приводят к перегрузке трапециевидной мышцы и ее дисфункции. Это влечет болевые ощущения в шее, голове и спине. Поэтому регулярные упражнения на данную мышцу помогут снять болевые синдромы.

«Кроме того, трапеция — одна из самых заметных групп мышц. Поэтому регулярные и правильные упражнения помогут скорректировать ее форму и визуально улучшить внешний вид человека», — заключила эксперт.