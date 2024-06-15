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Фитнес-тренер ответил, почему домашние тренировки не дают результата
Фитнес

Сегодня, 15:45

1 мин.

Фитнес-тренер ответил, почему домашние тренировки не дают результата

Мария Маковей
Автор
Домашняя тренировка: гиря крупным планом
Фото BartekSzewczyk/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» фитнес-тренер Василий Потапов отметил, что неправильная техника выполнения упражнений тормозит прогресс домашних тренировок и может привести к травмам.

«В зависимости от того, как мы располагаем тело, напрягаются разные мышцы. Поэтому если при выполнении упражнения вы не чувствуете, что активированы нужные мышцы, обязательно проконтролируйте правильность техники», — объяснил эксперт.

Чтобы исправить ситуацию, специалист рекомендует сходить на несколько занятий к фитнес-тренеру, который поставит правильную технику выполнения упражнений. По словам Потапова, можно взять как частные уроки, так и посетить групповые занятия.

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