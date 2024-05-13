Фитнес-тренер ответила, кому нельзя заниматься на эллипсоиде

В эксклюзивном разговоре с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что эллиптический тренажер считается одним из самых безопасных кардиотренажеров.

«Эллипсоид равномерно распределяет нагрузку на все группы мышц, поэтому риск повреждения коленей или позвоночника во время кардиотренировки минимальный. Но перед занятиями на спортивном снаряде все же рекомендую проконсультироваться с врачом», — подчеркнула эксперт.

Также специалист отметила, что не всем можно заниматься на тренажере. Так, людям с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, пороками сердца, тахикардией, гипертонией и тромбофлебитом вен запрещается использовать эллипсоид. Кроме того, особенно аккуратными нужно быть родившим женщинам, особенно тем, кто перенес кесарево сечение.

«При наличии вышеперечисленных заболеваний следует пройти консультацию лечащего врача. Он подберет щадящую нагрузку. Остальным рекомендую следить за самочувствием, важно не переусердствовать в тренировках на эллипсоиде. Лучше посоветоваться с фитнес-тренером в зале, он поможет подобрать оптимальную нагрузку», — заключила Елена Соболь.