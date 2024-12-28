Фитнес-тренер рассказал, когда стоит менять тренера

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал «СЭ» о ситуациях, при которых стоит сразу же менять тренера. Первая из них — несоблюдение этики. Если ощущается психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, необходимо сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника.

Вторая ситуация — это ситуация, когда для достижения результатов фитнес-тренер советует принимать дополнительные препараты.

«Тренера точно стоит менять, если он настаивает на употреблении запрещенных препаратов. Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно непрофессионал», — подчеркнул Карпов.

Эксперт напомнил, что занятия спортом должны приносить только положительные эмоции. При возникновении сомнений в компетентности выбранного наставника всегда есть возможность отказаться от его услуг. Ведь тренер должен мотивировать и поддерживать, а не вызывать сомнения в своем профессионализме.