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Фитнес-тренер рассказала, чем полезны занятия растяжкой
Фитнес

5 марта, 20:45

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, чем полезны занятия растяжкой

Мария Маковей
Автор
Алеся Груздо
Фитнес-тренер
Девушка делает растяжку.
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Фитнес-тренер и специалист по растяжке Алеся Груздо эксклюзивно для «СЭ» рассказала, зачем нужно заниматься стретчингом.

«Растяжка помогает сохранить здоровье и подвижность суставов. Потому что хрящи и связки не имеют кровоснабжения и единственный вариант доставить им питание — упражнения на растяжку», — объяснила эксперт.

Также стретчинг улучшает координацию и отлично влияет на настроение, снимает нервное напряжение. Человек становится более спокойным и уравновешенным. Кроме того, растяжка помогает снять мышечную усталость и болезненные ощущения.

«Еще один плюс упражнений на растяжку — их можно делать в любое время суток, главное, не на полный желудок. Еще стретчинг можно комбинировать с другими видами физической активности, например с силовыми тренировками или пробежками», — заключила специалист.

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