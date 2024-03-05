Фитнес-тренер рассказала, чем полезны занятия растяжкой

Фитнес-тренер и специалист по растяжке Алеся Груздо эксклюзивно для «СЭ» рассказала, зачем нужно заниматься стретчингом.

«Растяжка помогает сохранить здоровье и подвижность суставов. Потому что хрящи и связки не имеют кровоснабжения и единственный вариант доставить им питание — упражнения на растяжку», — объяснила эксперт.

Также стретчинг улучшает координацию и отлично влияет на настроение, снимает нервное напряжение. Человек становится более спокойным и уравновешенным. Кроме того, растяжка помогает снять мышечную усталость и болезненные ощущения.

«Еще один плюс упражнений на растяжку — их можно делать в любое время суток, главное, не на полный желудок. Еще стретчинг можно комбинировать с другими видами физической активности, например с силовыми тренировками или пробежками», — заключила специалист.