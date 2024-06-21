Фитнес-тренер рассказала, для чего нужно отжиматься девушкам

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какую пользу девушкам приносят отжимания.

«Отжимания — это базовое упражнение для проработки плечевого пояса, развития силы, выносливости и баланса. Оно помогает привести в тонус мышцы груди и трицепс, что немаловажно для девушек. Ведь многие из нас хотят подтянутую грудь, красивую зону декольте и стройные руки. Также отжимания укрепляют спину и пресс, улучшают общую функциональность тела», — объяснила эксперт.

Помимо прочего, тренер добавила, что отжимания способствуют сжиганию калорий и повышению метаболизма. Ведь это упражнение на выносливость, оно повышает частоту сердечных сокращений, запускает обмен веществ, что способствует более эффективному сжиганию жира даже после тренировки.

Однако отжиматься каждый день эксперт не рекомендует. Есть риск переутомления мышц и получения травмы.

«Для безопасности не следует включать отжимания в ежедневный тренировочный план. Нужны периоды отдыха. А для более эффективного развития плечевого пояса в тренировки следует добавить различные упражнения на руки, плечи, спину и грудь», — подытожила Соболь.