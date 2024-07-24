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Фитнес-тренер рассказала, как мужчинам накачать красивые руки
Фитнес

Сегодня, 13:10

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как мужчинам накачать красивые руки

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Мужчина делает упражнение на руки
Фото nd3000/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как мужчинам накачать сильные и рельефные руки.

«Мужчинам во время тренировки рук следует делать упор на прокачку бицепса и трицепса. Именно эти мышцы делают руки визуально красивыми и подтянутыми. Но выполнение каждого упражнения на данную мышечную группу требует правильной техники. Поэтому лучше начать с минимального веса и постепенно увеличивать его, чтобы избежать травм», — сказала эксперт.

Чтобы накачать красивые руки, специалист рекомендует делать подъем штанги стоя, подъем штанги на бицепс обратным хватом, упражнение «молотки», французский жим, разгибание рук с упором в скамью на трицепс и разгибание рук в кроссовере с канатной рукоятью.

«При этом все упражнения следует делать плавно и в среднем темпе. Плавно опускаем руки, если делаем упражнение на бицепс, и плавно уводим руки назад, если тренируем трицепс», — добавила Соболь.

Кроме того, для достижения рельефности мышц тренер рекомендует не забывать про питание. Важно соблюдать сбалансированный рацион с дефицитом калорий.

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