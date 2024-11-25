Фитнес-тренер рассказала, как сохранить фигуру в новогодние праздники

С приближением зимних праздников многие задумываются о том, как сохранить свою фигуру и не набрать лишние килограммы во время частых застолий и праздничных посиделок. В эксклюзивной беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь поделилась полезными советами, которые помогут поддержать форму в новогодние каникулы. В первую очередь эксперт рекомендует уделять особое внимание своему питанию.

«Старайтесь избегать чрезмерного количества высококалорийных блюд. Лучше выбирать легкие закуски, такие как овощные салаты или фруктовые тарелки. Во время праздников не стесняйтесь добавлять в свой рацион больше овощей, они не только помогут вам чувствовать себя сытым, но и насытят организм витаминами», — добавила тренер.

Также Елена советует не забывать о физической активности. Нужно постараться уделить хотя бы 30 минут в день спорту, будь то прогулка на свежем воздухе, легкая зарядка или танцы на вечеринке. Это не только поможет сжечь калории, но и поднимет настроение. Не менее важным аспектом тренер считает водный режим.

«В холодное время года мы часто забываем о том, как важно поддерживать уровень жидкости в организме. Пейте достаточно воды, особенно если собираетесь употреблять алкогольные напитки. Вода не только помогает контролировать аппетит, но и поддерживает обмен веществ», — подытожила Елена.