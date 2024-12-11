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Фитнес-тренер рассказала, как тренироваться после перенесенной простуды
Фитнес

Сегодня, 15:05

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как тренироваться после перенесенной простуды

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка готовится к тренировке
Фото Drazen Zigic, iStock
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После простуды многие хотят вернуться к тренировкам, но при этом важно не навредить своему организму. Фитнес-тренер Елена Соболь в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как правильно начать тренировки после болезни.

«Важно помнить, что ваш организм нуждается в восстановлении. Начинать нужно не раньше, чем через неделю после исчезновения последних симптомов. Если у вас оставались хотя бы легкие проявления, такие как кашель или заложенность носа, лучше отложить занятия», — сказала эксперт.

Соболь не советует после простуды сразу приступать к интенсивным тренировкам. Лучше начать с легкой разминки или прогулки, которые помогут организму вернуться в форму, не перегружая его. Важно уделить внимание дыхательным упражнениям. Они восстановят легкие и подготовят организм к более серьезной нагрузке.

Кроме того, тренер подчеркнула, что в период восстановления следует сохранять осторожность.

«Если во время тренировки вы чувствуете головокружение, слабость или одышку, немедленно остановитесь. Лучше всего постепенно увеличивать нагрузку. Начните с 20-30 минут легких упражнений 2-3 раза в неделю, а затем добавляйте интенсивные и более продолжительные упражнения», — добавила специалист.

Помимо прочего, Елена посоветовала уделить внимание психическому комфорту. Нужно достаточно отдыхать и получать удовольствие от тренировок. Заниматься не только ради результата, но и для хорошего настроения.

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