Фитнес-тренер рассказала, как уберечь спину во время силовых тренировок

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как не навредить спине во время силовых тренировок.

«Давайте не забывать про разминку и заминку. Это важные составляющие любой тренировки. Если систематически пропускать их, можно заполучить травмы», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что для работы с весами важны крепкие мышцы кора, которые поддерживают позвоночник. Поэтому необходимо делать упражнения на укрепление и развитие данной группы мышц.

«При работе с тяжестями следует начинать с простых упражнений, постепенно переходить к более сложным и добавлять вес. Не забывать про атлетический пояс. Я бы также рекомендовала заниматься под присмотром тренера. И самое главное — не жертвовать техникой ради больших весов. Поверьте, здоровье вашей спины не стоит рекорда в зале», — сказала Соболь.

Кроме того, тем, кто хочет заняться силовыми тренировками, эксперт рекомендует пройти консультацию врача.

«Если во время тренировки вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите выполнение упражнения. Обратитесь к тренеру с жалобой на боль. Если ситуация со временем будет только ухудшаться, потребуется помощь врача», — подытожила Елена.