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Фитнес-тренер рассказала, как уберечь спину во время силовых тренировок
Фитнес

Сегодня, 17:10

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, как уберечь спину во время силовых тренировок

Мария Задорожная
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка приседает
Фото Hirurg/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как не навредить спине во время силовых тренировок.

«Давайте не забывать про разминку и заминку. Это важные составляющие любой тренировки. Если систематически пропускать их, можно заполучить травмы», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что для работы с весами важны крепкие мышцы кора, которые поддерживают позвоночник. Поэтому необходимо делать упражнения на укрепление и развитие данной группы мышц.

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«При работе с тяжестями следует начинать с простых упражнений, постепенно переходить к более сложным и добавлять вес. Не забывать про атлетический пояс. Я бы также рекомендовала заниматься под присмотром тренера. И самое главное — не жертвовать техникой ради больших весов. Поверьте, здоровье вашей спины не стоит рекорда в зале», — сказала Соболь.

Кроме того, тем, кто хочет заняться силовыми тренировками, эксперт рекомендует пройти консультацию врача.

«Если во время тренировки вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите выполнение упражнения. Обратитесь к тренеру с жалобой на боль. Если ситуация со временем будет только ухудшаться, потребуется помощь врача», — подытожила Елена.

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